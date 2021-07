O último Boletim Epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde mostrou que Rondonópolis tinha neste domingo 25 leitos disponíveis de UTI para Covid-19, perfazendo uma taxa de ocupação de 58,3% na rede pública de saúde.

Conforme os dados, o Hospital Regional estava com 12 vagas de UTI para Covid (60% de taxa de ocupação), a Santa Casa de Rondonópolis, com 6 vagas (70% de taxa de ocupação), e o Hospital Municipal, com sete leitos disponíveis (30% de taxa de ocupação).

Entre sexta-feira (23/7) e ontem, Rondonópolis teve duas mortes em função do novo coronavírus e 156 novos casos de infecção. Nesse período, os mortos pela doença passaram de 883 para 885 e os casos de doença subiram de 34.124 para 34.280 desde o começo da pandemia.

Uma preocupação é que o número de casos ativos da doença segue em alta nas duas últimas semanas na cidade, fechando este domingo em 968 registros.