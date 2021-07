A 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis concedeu liminar determinando a suspensão da tramitação do processo legislativo do Projeto de Emenda à Lei Orgânica nº 01/2021, que obriga as cooperativas contratadas por meio de licitação a partir do CNPJ da Prefeitura a garantirem os direitos trabalhistas para seus empregados.

A liminar foi concedida a partir de mandado de segurança ingressado pelo vereador Roni Cardoso (PSD), que surpreendeu os demais parlamentares. “…Concedo a ordem de segurança pretendida para suspender a tramitação do projeto de emenda à Lei Orgânica nº 01, de 21 de junho de 2021, de autoria do vereador Júnior Mendonça, que tramita na Câmara Municipal de Rondonópolis, até o julgamento deste mandado de segurança”, consta na decisão judicial.

O projeto que altera a Lei Orgânica do Município havia sido aprovado em primeira votação pelos vereadores, e enfrentaria uma segunda votação na Casa de Leis. Desde então, o projeto tem gerado polêmica e dividido opiniões.