A Universidade do Estado de Mato Grosso, campus de Alto Araguaia, núcleo pedagógico de Rondonópolis, por meio do projeto Unemat Cultural, promove o Sarau Cultural: Artes, Encontros & Afetividades, que acontecerá neste dia 28 de julho de 2021 (quarta-feira), às 19 horas, pelo canal do GEDIFI, no Youtube.

O Sarau é uma forma democrática de se fazer cultura, sendo caracterizado pelas manifestações culturais de naturezas artísticas diversas, com o objetivo de expressar conteúdo literário, musical, teatral, entre outras manifestações significativas para os participantes envolvidos, através da oralidade, da musicalidade, expressão corporal e painel para expressão visual.

Para o professor Éverton Neves dos Santos, coordenador do projeto Unemat Cultural e do Curso de Direito, Núcleo Pedagógico de Rondonópolis, campus Alto Araguaia, “a Unemat em nossa região tem um papel decisivo em ser um espaço de cultura para as famílias, os estudantes, a sociedade. Ver nosso povo, nossos artistas sendo reconhecidos pela Unemat e nos brindando com um momento de acolhimento em meio à pandemia é um dever da Universidade. Universidade que é para todos e de todos, apreciem o Sarau é um momento da arte, do direito à cultura e do compromisso com o direito fundamental à saúde mental, por assim dizer”.

A professora Elizangela da Rocha Fernandes, uma das idealizadoras do projeto Unemat Cultural, afirma que “a realização de Sarau é muito importante para os entes de uma sociedade, posto que promove a cultura local e regional, a mediação de leitura pela promoção da literatura; e ainda propicia a interação entre os participantes, mesmo que de modo remoto contribui para o fortalecimento da saúde psicológica neste período que estamos vivenciando”.

O Sarau Cultural: Artes, Encontros & Afetividades é um evento que contará com apresentações musicais, teatrais, poemas, dança e muito mais e tem como objetivo incentivar a expressão artística e cultural das comunidades de Rondonópolis e região. Nomes importantíssimos como Ivan Belém, Banda CRC, Coletivo CorpoAnu, Ideylson dos Anjos e muitas outras atrações é o que teremos para esta noite cultural.

Para os interessados no evento, basta acessar o link para realizar a inscrição, através do endereço: http://eva.faespe.org.br/saraurooaia. Haverá certificação de 4 horas!

O Sarau Cultural: Arte, encontros & Afetividades será transmitido pelo canal do Gedifi, no Youtube, o link para acesso ao evento é https://www.youtube.com/watch?v=7vtZGy92G78