Ainda que novo de parlamento, durante os primeiros seis meses de trabalho enquanto vereador, o Investigador Gerson (MDB) já fez mais de 282 ações junto ao parlamento. Foram 193 indicações protocoladas, 21 projetos de Leis, 56 ofícios, um projeto de Resolução e 12 requerimentos que foram enviados às secretarias em busca de melhorias para vários bairros da cidade, tendo prestado diversos atendimentos à população, com projetos de relevância aprovados, como o “Corrupção Zero”, “Parada Segura”, “Sistema Colaborativo de Segurança”, “Banco de Ideias Legislativa” e “Reserva de 7%” nos programas habitacionais para vítimas da Lei Maria da Penha.

E foi através de sua luta junto com os demais vereadores, que conseguiu a liberação dos leitos de UTIs Covid no Hospital Regional, que estavam prontos há vários dias aguardando “a boa vontade” do governador vir realizar a inauguração, enquanto pessoas morriam por falta de leitos.

“Sou sim novo de parlamento ou de primeiro mandato, porém, não abro mão dos meus princípios, de fiscalizar e tenho uma postura coerente, justa e dentro do que acredito. Vou continuar fazendo política na sua essência, que se importa com as pessoas. Quero trabalhar para a comunidade e não para garantir o próximo mandato”, externou vereador.