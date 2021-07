O autor narra a reunião do então presidente do Brasil e seu colega paraguaio, em Rondonópolis, para baterem o martelo sobre a construção da Itaipu Binacional. O texto mescla figuras da Europa com moradores em Poxoréu e passeia pelo União, de Lamartine da Nóbrega. Revela detalhes da luta de Dom Osório, Candinho e tantos outros pela criação do ensino superior no município.

Mostra o pioneirismo de Adão Riograndino Salles no cultivo da soja, a importância da Fundação MT e da Aprosmat. Mergulha na construção do parque de exposição da Exposul numa verdadeira odisseia liderada por Zeca de Ávila. Lança luzes sobre a relação do professor Paulo Isaac com seus irmãos Bororo.

Não é um livro sobre autoridades, “mas um livro com autoridade”, observa Eduardo Gomes. Nele, o leitor verá a trajetória da tenista Bruna Paes, a importância do alemão Manfred Göbel no combate a hanseníase e as artimanhas do prefeito Daniel Moura para atrair moradores ao seu embrionário município, onde hoje o trem apita no maior terminal de cargas agrícolas do continente.