A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso (OAB-MT) se reuniu nesta semana com o secretário de Estado de Segurança Pública, Alexandre Bustamante, na sede da Sesp, em Cuiabá, e cobrou celeridade na apuração do violento latrocínio que vitimou o advogado de Rondonópolis João Anaides Cabral Neto.

O brutal crime aconteceu em um rancho na zona rural de Juscimeira na noite de domingo (18). O delegado Diogo Santana, Superintendente da Inteligência da Sesp, que também participou da reunião, garantiu que as investigações estão avançando, sob a tutela do delegado Ricardo Franco, e que muito em breve o caso deve ser solucionado.

“Uma força tarefa está sendo montada e, se Deus quiser, logo, logo teremos o desvendar desse brutal assassinato envolvendo infelizmente o João. Estamos cobrando celeridade e saímos daqui com essa garantia”, comentou o presidente da OAB-MT, Leonardo Campos.

Ele ressaltou que tanto o conselheiro Bruno de Castro quanto o presidente da subseção de Rondonópolis, Stalyn Paniago, estão acompanhando o caso.