A Rede de Apoio aos familiares, amigos e pessoas com esquizofrenia e demais doenças mentais está realizando junto do deputado Thiago Silva atividades semanais e oficinas de integração e artesanato na cidade de Rondonópolis. Nesta quarta-feira (21/7), o deputado Thiago Silva entregou certificados de formação do curso de florais e arranjos em E.V.A. para as pessoas que concluíram o primeiro curso do projeto.

O objetivo do trabalho realizado é promover a saúde mental e a formação humanística, principalmente em tempos de pandemia. “Esse exemplar trabalho que está sendo realizado com apoio de voluntários serve como terapia para pessoas que buscam cuidar da saúde mental e fico contente em poder contribuir e participar dessa formação para homens e mulheres da nossa cidade”, disse o deputado Thiago Silva.

De acordo com a professora do curso Aparecida Barros, é gratificante trabalhar com um tema tão importante nos dias atuais. “Trabalhar com esses alunos foi muito bom pelo entusiasmo e a vontade deles quererem aprender e a dedicação. Ensinar é uma coisa que eu amo fazer então pra mim foi especial estar fazendo esse trabalho que trata de saúde mental”, disse.

O coordenador da Rede, professor Everton Neves, elogiou o empenho dos estudantes e a parceria com o deputado que não mede esforços para apoiar a causa. “A Rede é um espaço para debater a saúde mental enquanto um direito fundamental, para toda a sociedade.

Nossa missão é extinguir o estigma e promover inclusão de todos, seja com pessoas que nunca ouviram falar nas doenças mentais, pessoas que querem cuidar da saúde mental, como também pessoas com doenças mentais. A nossa formação humanística se propõe a escutar, dar vozes ao que eles desejam”, disse.