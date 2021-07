A edição deste fim de semana do Jornal A TRIBUNA traz os principais assuntos e debates da sociedade rondonopolitana no momento. Um desses temas é o receio existente em Rondonópolis quanto à expansão dos trilhos da ferrovia rumo ao norte de Mato Grosso, o que fica mais perto de se concretizar com o anúncio nesta semana da primeira ferrovia estadual pelo Governo do Estado.

Afinal, a expansão dos trilhos impactará negativamente a economia de Rondonópolis? Dois economistas locais respondem essa questão ao A TRIBUNA, jogando luzes sobre o futuro da economia de Rondonópolis, já que atualmente o Terminal Intermodal da Rumo, o maior terminal ferroviário da América Latina, é responsável pelo 1/3 do Produto Interno Bruto (PIB) da cidade.

Outra pauta desta edição é o comportamento da pandemia em Rondonópolis nas duas últimas semanas. Para isso, o A TRIBUNA se vale do cálculo da média móvel de casos e de mortes por Covid-19. Os resultados obtidos apontam um recomeço do agravamento da pandemia no município, apesar da situação nas UTIs ainda estar sob controle.

O debate do momento na Câmara Municipal, envolvendo um grupo de 14 vereadores, também será abordado nesta edição. A expectativa é pela votação, na próxima sessão ordinária (28/7), do projeto que prevê a antecipação da eleição para a nova mesa diretora da Casa de Leis.

