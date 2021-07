Um casal flagrado com 130 pedras de pasta base de cocaína foi preso pela Polícia Civil, no final da tarde de quinta-feira (22/07), em Rondonópolis, durante investigações da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) do município.

O suspeito de 24 anos e sua companheira de 22 anos foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ambos são investigados pelo comércio de entorpecentes na região do bairro Jardim Sumaré.

Conforme apuração realizada pela equipe da DERF, no endereço onde investigados estavam outras pessoas já haviam sido presas anteriormente pelo mesmo crime. O local funciona como ponto estratégico para o tráfico.

No final da tarde de quinta-feira, a equipe da Derf de Rondonópolis avistou os dois em atitude suspeita, que foram abordados. Na blusa da mulher, foram encontradas várias pedras de pasta base de cocaína. Já o jovem estava com diversas porções de maconha.

No interior do imóvel foi apreendido um urso de pelúcia contendo inúmeras pedras de pasta base de cocaína, além de mais de R$ 320 em notas amarradas. Durante entrevista a mulher contou que cada porção era comercializada pelo valor de R$ 10.

Diante do flagrante, o casal, que é reincidente no crime, foi conduzido para a Derf de Rondonópolis, interrogado e autuado por tráfico de drogas. Após a confecção dos autos, os dois foram encaminhados às respectivas unidades prisionais e ficarão à disposição da Justiça.

Leia o noticiário completo na edição impressa do Jornal A TRIBUNA desta sexta-feira (23/7). Assinaturas pelo telefone 3410-3533.