A Prefeitura de Rondonópolis decretou a situação de emergência no sistema de transporte coletivo no perímetro urbano do Município, no período de 1º de julho a 31 de dezembro de 2021.

Dessa forma, o contrato para exploração do transporte coletivo com a empresa Cidade de Pedra fica prorrogado de forma precária mais uma vez, a fim de garantir que a população não fique sem o serviço em Rondonópolis.

Conforme o decreto que traz a prorrogação do serviço, a medida é necessária considerando que se trata de serviço de caráter essencial e que não pode sofrer interrupções.

Conforme o poder público municipal, a situação de emergência é necessária ainda diante de um estado de necessidade, onde não se tem no momento outro meio para assegurar a continuidade dos serviços de transporte público coletivo.

Também aponta a necessidade de assegurar a continuação do transporte coletivo urbano até que o serviço seja prestado de forma direta pelo poder público, isto é, através de uma autarquia municipal que vem sendo planejada.

A concessão para a exploração do transporte coletivo na cidade está vencida desde 2014. Nos últimos anos, a prorrogação precária do contrato vem ocorrendo de forma sucessiva em Rondonópolis.

Vale lembrar que a Prefeitura de Rondonópolis já realizou quatro licitações para uma nova concessão do serviço, sendo que todas elas não tiveram empresas interessadas, resultando em processos fracassados.

Ultimamente, o Município vem trabalhando na criação da autarquia municipal para prestar o serviço à comunidade, inclusive tendo comprado uma parte da frota de veículos.

Leia o noticiário completo na edição impressa do Jornal A TRIBUNA desta sexta-feira (23/7). Assinaturas pelo telefone 3410-3533.