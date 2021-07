A Santa Casa de Rondonópolis será contemplada com recursos de uma emenda federal na ordem de R$ 10 milhões, que auxiliarão na ampliação de serviços prestados para a comunidade. O recurso entrou nesta quinta-feira (22) na conta do Município, via Fundo Municipal de Saúde, e será repassado para a unidade hospitalar assim que for aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde, que se reúne na próxima segunda-feira (26).

A superintendente executiva da Santa Casa, Bianca Franco, disse que, vencidos todos os trâmites necessários para se fazer o repasse, espera que o recurso esteja depositado na conta da unidade de saúde até o final da próxima semana. “O Conselho se reúne na segunda para aprovar o repasse e esperamos que até a próxima quinta-feira já estejam superados todos os procedimentos para Prefeitura efetuar o depósito dos R$ 10 milhões”, comentou.

De autoria do deputado federal José Medeiros, a emenda federal de R$ 10 milhões, conforme Bianca, será destinada para a compra de medicamentos e de equipamentos para proteção individual (EPIs) dos profissionais da saúde, além das ampliações da Unidade de Quimioterapia, Hospital de Olhos e o Centro de Diagnósticos.

“Estes recursos são importantes para que possamos ampliar e melhorar o atendimento da nossa população”, disse Bianca, lembrando que a Santa Casa é referência para moradores de municípios de toda a região sudeste de Mato Grosso. “Porém, acabamos atendendo hoje pacientes de todo Estado”, observou.

