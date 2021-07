Lideranças sindicais e partidárias de Rondonópolis realizam no próximo sábado (24) um ato público contra o presidente Jair Bolsonaro. O ato deve ser realizado no bairro Parque Universitário e os detalhes sobre horário e local das manifestações serão informados em uma entrevista coletiva de imprensa marcada para a manhã desta sexta-feira (23), às 8h, no Sindicato dos Bancários.

O ato está sendo programado pelo Sintep, Sindicato dos Bancários, Juventude do PT, dentre outras entidades. Segundo os organizadores, a manifestação será em defesa do aumento do auxílio emergencial para R$ 600, o combate à inflação, contra o desemprego e pelo impeachment do presidente.