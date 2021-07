Os 548 alunos da Escola Estadual Militar Tiradentes de Rondonópolis – Major Ernestino Veríssimo da Silva participaram entre os dias 14 e 16 deste mês da 1ª fase da 16ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas.

A aplicação das provas foi realizada pela própria instituição e rigorosamente respeitado o período indicado no calendário da competição. Como medida de biossegurança, a direção da escola promoveu um sistema de revezamento e divisão das turmas do ensino fundamental (7°, 8° e 9° Ano) e do médio (1° e 2° Ano).

O diretor da escola, tenente-coronel Kleber Franklin de Lima Ferreira, destacou que a competição tem como finalidade contribuir para a melhoria da qualidade da educação básica, estimular o estudo pelas exatas e identificar talentos da área”.

Ele frisou a participação dos alunos pelos excelentes resultados obtidos em edições anteriores. “O objetivo é elevar a qualidade do ensino que reflete no aprendizado mais sólido. Com resultados positivos em todos os aspectos na formação dos futuros e verdadeiros cidadãos como valores éticos e morais da filosofia das Escolas Tiradentes”, reforçou o militar.

A competição é uma realização do Ministério da Educação por meio da Associação Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada – (IMPA). A divulgação do resultado da primeira fase sairá no dia 09 de setembro e a prova da segunda fase acontecerá no dia 06 de novembro.

Os primeiros colocados receberão medalhas além do convite para participarem do Programa de Iniciação Científica Júnior que inclui uma bolsa de Iniciação Científica Jr. do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.

