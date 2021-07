O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis (Sispmur) enviou um ofício para a promotora do Ministério Público Estadual (MPE), Patrícia Eleutério Campos Dower, afirmando que o Município de Rondonópolis pretende retornar às aulas presenciais, no sistema híbrido, com falta de profissionais em várias unidades.

Com o objetivo de apresentar, em detalhes, a situação das escolas municipais, o Sindicato realizou um levantamento em todas os 50 centros educacionais do município. Além da carência de recursos humanos, também foi identificado, na pesquisa, a falta de materiais de trabalho. “Até agora, as aulas acontecem 100% remotas, gostaríamos de saber como a Secretaria Municipal de Educação está atendendo os alunos, com falta de professores e não são poucos. Como essas aulas estão acontecendo?”, questiona Geane Lina Teles, presidente do Sispmur.