A CAIXA anunciou, nesta terça-feira (20/07), a ampliação do plano de expansão do banco, que terá 268 novas unidades, sendo 168 de varejo e 100 especializadas no atendimento a clientes do agronegócio.

Nesse plano, Rondonópolis será contemplada com duas novas unidades, sendo uma delas voltado ao varejo, visando o reforço do atendimento e negócios na cidade, e outra unidade agro, voltada ao mercado do agronegócio.

Esse plano de expansão, denominado “CAIXA Mais Presente”, consiste em reforçar a rede de atendimento e negócios do banco e em identificar potenciais para realização de novos negócios. A ação vai levar atendimento bancário para 258 municípios, sendo que 118 deles terão uma unidade da CAIXA pela primeira vez.

A primeira das 100 unidades voltadas para o agronegócio foi inaugurada no início do mês de julho, em Dourados (MS). Hoje, mais de 1.700 agências do banco são habilitadas a atuar com o crédito rural em todo o país.

Das 168 unidades de varejo, 14 serão abertas na região Centro-Oeste: 7 no Mato Grosso, 1 em Goiás e 5 no Mato Grosso do Sul.