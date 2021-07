A Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT) divulgou, nesta terça-feira (20/07), o Boletim Informativo n°499 com o panorama da situação epidemiológica da Covid-19 em Mato Grosso. Pela quarta semana consecutiva, Rondonópolis aparece com risco moderado para infecção com o novo coronavírus.

O documento mostra que 11 municípios registram classificação de risco alto para o coronavírus. São eles: Barra do Garças, Canarana, Colniza, Figueirópolis D’Oeste, Indiavaí, Jangada, Luciara, Nova Ubiratã, Novo São Joaquim, Primavera do Leste, Sapezal e Vale de São Domingos.

Outras 130 cidades estão classificadas, entre elas Rondonópolis, na categoria moderada para a contaminação do coronavírus. Nenhum município foi classificado com risco muito alto ou baixo para a Covid-19.

O método para definir a classificação de risco dos municípios foi aprimorado. Desde então, não é levado em consideração apenas o número absoluto dos casos dos últimos quatorze dias, mas sim a média móvel dos últimos quatorze dias.