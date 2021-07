Na verdade, os deputados votaram em redação final o Projeto de Lei 600/21, que destina recursos para os hospitais filantrópicos, como a Santa Casa de Rondonópolis, conforme a Mensagem 113/21, que altera o FEEF.

O PL 600/20021, que originou mais discussão em plenário, além de prorrogar a validade da contribuição, a mensagem também traz mudança no destino dos recursos arrecadados. Conforme a matéria aprovada em redação final, a contribuição obrigatória será destinada ao Fundo Estadual de Saúde (FES/MT) e ao Fundo de Apoio às Ações Sociais de Mato Grosso (FUS/MT).

As contribuições confirmadas para o Fundo são de empresas beneficiadas com incentivo fiscal, como os setores de frigorífico (abate de bovinos), fabricação de óleo vegetal em bruto, óleos refinados (exceto óleo de milho), moagem e fabricação de produtos de origem vegetal, cervejas e chopes; refrigerantes, biocombustíveis (exceto álcool), cimento, colchões e comércio varejista especializado em eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo. Elas devem contribuir por meio do recolhimento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

Na justificativa, o governo afirma que as receitas correspondentes a contrapartidas por fruição de benefícios fiscais são importantes fontes de recursos dos quais o Estado ainda não pode abdicar. De acordo com o Palácio Paiaguás, somente no período de janeiro a maio deste ano, a contribuição obrigatória arrecadou R$ 39,2 milhões.

Ainda conforme o governo, o fim da arrecadação pode representar perda para o exercício de 2021 na ordem de R$ 37,7 milhões.