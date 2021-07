O município de Rondonópolis registrou três mortes por Covid-19 em um período de 24 horas, segundo o Boletim Epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde divulgado nesta segunda-feira (19/7). Com isso, os óbitos pela doença na cidade passaram de 876 para 879 casos desde o começo da pandemia.

Além disso, o Boletim Epidemiológico aponta o surgimento de 27 casos do novo coronavírus no município. Agora são 33.714 pessoas já infectadas com o vírus desde o começo da pandemia, sendo que no domingo eram 33.687 pessoas já infectadas. E 32.054 pessoas já se recuperaram da doença até o momento.