Continua gerando polêmica o projeto de lei que revoga a cobrança de ICMS sobre a Tarifa de Utilização do Sistema de Distribuição da rede de energia (TUSD) pelos consumidores mato-grossenses que utilizem usinas de energia solar até o ano de 2027.

Desta vez, os deputados estaduais aprovaram hoje (19/7), por unanimidade, um decreto legislativo que susta a decisão do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE-MT), Valter Albano, que determinava o Governo do Estado a manutenção da cobrança de ICMS relativa à energia solar.