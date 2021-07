O Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso (CRO-MT) autuou e abriu processo administrativo contra uma cirurgiã-dentista em Rondonópolis, iniciais L. A. L., que se passava pela professora responsável de uma faculdade do município e assinava os certificados do curso de Auxiliar em Saúde Bucal (ASB). A instituição de ensino, no entanto, foi extinta em 2015.

O curso de Auxiliar em Saúde Bucal tem uma carga mínima obrigatória de 300 horas, sendo 200 horas teóricas e 100 horas práticas. A investigação começou concomitantemente com uma denúncia anônima ao CRO-MT e também pelo fato de algumas destas pessoas com falsos certificados procurarem a autarquia para darem entrada na inscrição do Conselho.

Até o momento, o CRO-MT identificou 40 certificados falsos assinados por L. A. L.. Além do processo administrativo contra a profissional, o Conselho encaminhou todos os documentos ao Ministério Público Estadual, que também poderá instaurar inquérito criminal contra a profissional.

De acordo com a assessoria jurídica do Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso, dentre as sanções que a cirurgiã-dentista poderá passar, estão a suspensão ou até mesmo a cassação do seu exercício profissional.