A cidade de Rondonópolis já tem quase 70% da população vacinada contra a Covid-19 com ao menos uma dose. Conforme levantamento do A TRIBUNA, com base em informações da Prefeitura, 96.071 pessoas com mais de 18 anos receberam a primeira dose. Outras 34.176 receberam a segunda dose.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, 141.190 pessoas devem ser vacinadas na cidade. Destas, 96.071 já receberam a primeira dose do imunizante, ou seja, cerca de 68% do total. O número representa um grande avanço nas últimas semanas, considerando que, em 1º de julho, 70.705 tinham recebido ao menos a primeira dose.

Com a segunda dose, 24,2% estão imunizados contra a doença. Os índices são calculados com base na quantidade de pessoas residentes em Rondonópolis maiores de 18 anos que podem ser imunizadas.

A vacinação está avançando rapidamente. Neste fim de semana, a cidade imunizou 2.846 pessoas com a primeira dose da vacina, sendo 1.346 pessoas no sábado (17) e mais 1.518 pessoas no domingo (18).

O avanço da vacinação traz um alívio na ocupação de leitos de UTI e enfermaria no sistema municipal de saúde. Nesse domingo, a cidade registrava uma taxa de ocupação de 63,3% nos leitos de UTI da rede pública.