Com as obras do prédio que será doado para a Universidade Estadual de Mato Grosso (Unemat) quase concluídas, a discussão agora gira em torno da manutenção dessa estrutura.

De acordo com fontes da reportagem, atualmente os gastos com um novo campus não estão previstos no orçamento da instituição. Segundo repassado pela assessoria da Unemat, o prédio de Rondonópolis é uma parceria da Prefeitura com a iniciativa privada.

“O que nós temos, enquanto modelo de Câmpus Avançado da Unemat, é exatamente a discussão da manutenção dessa estrutura. Ou seja, nós estamos dialogando com o prefeito José Carlos do Pátio, já realizamos uma primeira reunião no sentido de discutir a manutenção, de organizar essa estrutura para que possa receber os alunos”, explica a instituição em nota enviada ao A TRIBUNA.

Conforme a universidade, toda a estrutura será para fortalecer a presença da Unemat em Rondonópolis, pois a Universidade do Estado de Mato Grosso já está presente no município. “E todo esse trabalho é para fortalecer essas estruturas, deixar mais transparente para população a existência da Unemat no município”, ressalta.

No campus avançado de Rondonópolis, a Unemat já oferece duas turmas especiais de Direito, possibilitadas por meio de parcerias com o Poder Legislativo, via emendas parlamentares, e com a Prefeitura, por meio de convênio. Além dessas, a Unemat oferta, de forma contínua, Letras e Ciências da Computação, com uma entrada por ano, possibilitados por convênio assinado com a Prefeitura para que os cursos da Unemat de Alto Araguaia tenham uma entrada naquela cidade e uma em Rondonópolis.

Além destes, a universidade tem a previsão de implantar na cidade os cursos de Química, Pedagogia (Convênio com o Município), mais uma turma de Direito, Jornalismo e Engenharia Civil em parceria com a Assembleia Legislativa.