A Polícia Militar Ambiental localizou ontem (16/7) uma fábrica clandestina de carvão em um sítio próximo à Vila Naboreiro, na zona rural de Rondonópolis. Na ocorrência foram apreendidos 142 sacos de carvão produzidos ilegalmente. Sem licença ambiental, o sitiante foi conduzido até a delegacia em Rondonópolis.

A Polícia Ambiental enfatiza que, conforme a Lei Federal 9.605/98, é crime construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território nacional, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes, tendo como pena detenção de um a seis meses, ou multa, ou ambas as penas.