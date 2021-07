A adesão da Prefeitura de Rondonópolis ao programa “Titula Brasil”, do Governo Federal, poderá manter o funcionamento da unidade avançada do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), no município, que teve o anúncio de seu fechamento durante a semana. A explicação é do presidente da Associação Nova Aliança, Nelsivon Silva Gomes.

“A proposta de adesão já está na mesa do prefeito Zé Carlos do Pátio. Ele, aderindo a este projeto, o município poderá contratar servidores para atuar na unidade local. O presidente da Câmara Municipal, vereador Roni Magnani, também está empenhado para que esta adesão se torne realidade e a autorização para a prefeitura contratar servidores e garantir o atendimento do Incra, já que uma das principais dificuldades é a falta de servidores”, enfatizou Nelsivon.

