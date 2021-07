Uma decisão colegiada da 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça (TJ/MT), publicada nesta semana, desbloqueou R$ 4,1 milhões das contas do prefeito José Carlos do Pátio (SD), da ex-secretária municipal de Saúde Izalba Diva de Albuquerque e de outros dois servidores públicos, no caso envolvendo a compra dos 22 ventiladores pulmonares falsos em Rondonópolis.

O bloqueio dos bens havia ocorrido em agosto de 2020, visando ressarcir os cofres públicos. Segundo o Ministério Público Estadual (MPE), durante as investigações, foram constatadas várias irregularidades no processo de dispensa de licitação feito pelo Município e as supostas fraudes nos preços teriam provocado pagamento superfaturado pelos equipamentos. Além do mais, quando os produtos foram recebidos, o Município descobriu que tratavam-se de monitores cardíacos.

