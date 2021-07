A colheita da safra 2020/21 de milho em Mato Grosso avançou 16,41 p.p. ao longo da última semana, segundo levantamento desta sexta-feira (16/7) do Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea). Com isso, já são 51,95% de área colhida no estado.

Contudo, os trabalhos de colheita ainda seguem em atraso de 23,66 p.p. ante a safra passada, quando em 17 de julho de 2020 o percentual colhido já atingia 75,6% da área plantada. As regiões com maiores atrasos no processo ante a 2020 são a Oeste, com atraso de 35,2 p.p., e a Noroeste, com 30,44 p.p.

As regiões com os maiores percentuais colhidos de milho neste ano são a Norte (71,28%), a Nordeste (68,02%) e a Médio-norte (64,3%). Já as regiões que menos colheram até agora são a Sudeste, com 27,35%, e a Centro-sul, com 28,04%.