Dados da Secretaria de Estado de Saúde (SES) apontam que Rondonópolis teve redução de 68,59% na taxa de internação em decorrência da Covid-19 nos últimos 15 dias, em comparação com os primeiros 15 dias do mês de junho.

Enquanto que na primeira quinzena de junho, a cidade tinha 243 pessoas hospitalizadas por Covid-19, nos primeiros 15 dias deste mês, 77 estavam internadas em tratamento em função da doença. Em junho, a maioria das pessoas hospitalizadas em Rondonópolis em decorrência da Covid-19 tinha entre 31 e 40 anos. Eles representavam 28,72% do total de internações.

PERFIL

Nos últimos 15 dias, o perfil de idade das pessoas internadas em hospitais de Rondonópolis mudou e hoje a maior parte dos hospitalizados em tratamento contra a Covid-19 está entre 41 e 50 anos e entre 61 e 70 anos. Esses intervalos de idade representam cada um, 21,59% das internações, ou seja, somando pessoas com idades entre 41 e 50 anos mais aquelas com idades entre 61 e 70 anos, são 43,18% do total de hospitalizações.

Na primeira quinzena de junho, a maior parte das pessoas hospitalizadas por Covid-19 não tinha nenhum tipo de comorbidade. Esse grupo representava 51,06% do total de internações. Já nesta última quinzena, a situação mudou e a maior parte das pessoas hospitalizadas apresenta outras doenças como comorbidades. Elas representam, hoje, 61,36% do total de pacientes internados na cidade.

ÓBITOS

O perfil dos óbitos em decorrência da Covid-19 também apresentou mudanças entre a primeira quinzena de junho e os primeiros 15 dias de julho. Nos 15 primeiros dias do mês passado, 40 pessoas morreram em Rondonópolis e destas, 72,5% apresentavam algum tipo de comorbidade. A maior parte delas tinha entre 51 e 60 anos.

Já nos primeiros 15 dias deste mês, 16 pessoas morreram e, deste total, 62,5% não tinham nenhum tipo de comorbidade. A faixa etária com maior número de óbitos não teve alteração com relação à primeira quinzena de junho e continuou sendo a de pessoas com idade compreendida entre 51 e 60 anos.