O Recanto dos Idosos São José Operário, da Cáritas Diocesana de Rondonópolis, completa 34 anos de funcionamento neste domingo (18/7). A ideia do projeto que atende idosos em situação de vulnerabilidade social é do padre Lothar Bauchrowitz.

Com parte do lucro da festa do padroeiro São José Operário foram construídas as primeiras casas geminadas da iniciativa, com oito moradias, sendo o Recanto dos Idosos São José Operário inaugurado no dia 18 de julho de 1987 na Vila Operária.