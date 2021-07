Um Termo de Ajustamento de Conduta pode colocar fim ao problema que representa hoje a concessão da BR-163 entre a divisa Mato Grosso do Sul a Sinop, num total de 850 quilômetros de rodovia. A proposta é apresentada pelo Ministério da Infraestrutura, que aponta falhas generalizadas nas concessões realizadas pelo Governo Federal entre 2013/2015.

A responsabilidade pelo trecho em questão é da Rota do Oeste. Contudo, a concessionária não vem cumprindo o contrato de concessão, que inclui a duplicação de 336 quilômetros, a recuperação de 375 quilômetros e a construção de 27 quilômetros de vias paralelas.

O assunto foi discutido em audiência, nesta sexta-feira (16/07), na sede da OAB/MT, em Cuiabá, com a presença do ministro Tarcísio Gomes de Freitas e do advogado Geral da União, André Mendonça.

Outra alternativa apresentada é a caducidade do contrato de concessão, que depende de anuência do Supremo Tribunal Federal. Essa situação é a menos viável, já que haveria paralisação total do empreendimento, podendo causar graves prejuízos aos usuários.

“Esperamos que a empresa concessionária e o Governo Federal encontrem a saída para esta situação sem delongas. Ela gera todo tipo de dificuldades”, disse o senador Wellington Fagundes, presidente da Frente Parlamentar de Logística e Infraestrutura (Frenlogi).

Pela previsão do Ministério da Infraestrutura, o TAC pode ser assinado até agosto e em setembro deve se dar a transferência do controle acionário da Rota do Oeste, hoje sob o controle da Odebrecht.

Com isso, as obras na BR-163 devem ser retomadas em março do ano que vem, com previsão de 4 anos para sua conclusão.