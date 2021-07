O final de semana terá vacinação em Rondonópolis. Isso porque a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) recebeu hoje (16) mais uma remessa de imunizantes contra a Covid-19. Assim, a Pasta vai aplicar a primeira dose na Central de Vacinação, que fica anexo à Pasta.

No sábado (17), vão receber a vacina pessoas com 35 anos, que devem se dirigir ao local entre 12h e 20h. E, no domingo (18), a proteção será dada aos que têm 34 anos, entre 9h e 18h.