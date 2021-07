Os caminhoneiros de Rondonópolis ou em passagem pela cidade tiveram compromisso com a vacinação contra a Covid-19 nesta semana. Incluídos como grupo prioritário, cerca de 1400 profissionais do volante receberam a vacina Janssen (dose única) no Sest/Senat.

O diretor-executivo da Associação dos Transportadores de Cargas de Mato Grosso (ATC), Miguel Mendes, avaliou que a procura foi muito boa e que, inclusive, fizeram o pedido à Secretaria Municipal de Saúde de mais doses para a categoria visando aplicação na próxima semana, considerando que a demanda na cidade é muito grande.

Além de tomarem a vacina Janssen contra a Covid-19, os caminhoneiros também puderam realizar no local testes de glicemia, aferimento de peso, altura, temperatura corporal e pressão arterial. As equipes de Saúde do Município também ofereceram dicas sobre nutrição, escovação dos dentes, higiene bucal e orientações sobre o Cartão de Saúde dos Caminhoneiros do Ministério da Saúde – que está sendo distribuído pelo Sest/Senat em todo o País.

“Queria deixar registrado os nossos agradecimentos à Secretaria Municipal de Saúde de Rondonópolis pela disponibilização das vacinas e da equipe de enfermeiras e ao Sest/Senat pela organização da vacinação dos profissionais do volante”, externou Miguel.