A unidade avançada do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) em Rondonópolis será fechada. Com a decisão, mais de 5.800 famílias devem ficar sem atendimento direto em toda região sul/sudeste do Estado.

Na verdade, a unidade avançada de Rondonópolis será incorporada à sede da Superintendência Regional do Incra, em Cuiabá. Da mesma forma, a unidade avançada da autarquia em São Félix do Araguaia-MT será incorporada à unidade avançada do Araguaia/Xingu, em Confresa-MT.

A decisão, segundo informado pela Superintendência Regional, visa buscar a otimização de estrutura operacional e recursos humanos da autarquia. Contudo, essa não é a primeira vez que a unidade de Rondonópolis sofre com decisão de encerramento das atividades.

Em 2019, a unidade avançada do Incra chegou a encerrar as atividades por duas ocasiões, quando houve uma grande mobilização política, especialmente do prefeito, para manutenção em Rondonópolis. Para a reativação, a Prefeitura de Rondonópolis se comprometeu em garantir suporte humano, com fornecimento de vários servidores.

A unidade local do Incra existia desde abril de 2017. Com a unidade do Incra funcionando em Rondonópolis, os trabalhadores da região tinham mais agilidade para tratar dos seus assuntos, sem precisar se deslocar até a capital Cuiabá.