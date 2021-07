A expectativa pela volta às aulas de forma presencial/híbrida na rede municipal de ensino aumenta agora com a conclusão da primeira dose contra covid-19 nos profissionais da educação em Rondonópolis. Amanhã (16/7), o Município vai concluir a vacinação de todos os profissionais do setor com a primeira dose.

Na rede estadual, por sua vez, o Estado já cogita para o dia 3 de agosto próximo a retomada das aulas presenciais nas escolas, no sistema híbrido. “Estamos bem seguros dessa decisão. Entendemos que é o momento de voltar, que precisa voltar. Estamos falando de um ano e meio de escolas fechadas. E aulas remotas não são a mesma coisa [que aulas presenciais]”, externou o secretário estadual de Educação, Alan Porto.

Em Rondonópolis, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) informou que uma possível retomada das aulas já foi amplamente discutida com toda a comunidade escolar, inclusive com a participação do Sindicato dos Professores e das Secretarias Municipais de Saúde e Promoção e Assistência Social.

O plano da Semed, segundo informado, já está concluído e pronto para execução, sendo que, com a possível volta às aulas, o sistema deve funcionar no formato híbrido (metade em casa/metade na escola). Contudo, repassou que ainda não definiu pelo retorno para aguardar o quadro da pandemia no momento e o fazer mais próximo da retomada na rede estadual.