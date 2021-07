Novamente nenhuma morte por Covid-19 foi registrada em um período de 24 horas em Rondonópolis. A informação é do Boletim Epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde divulgado nesta quinta-feira (15/7). O número de mortes pela doença na cidade se manteve em 875 desde o começo da pandemia.

O Boletim Epidemiológico registrou 80 novos casos de Covid-19 nesta quinta-feira, saindo de 33.345 casos para 33.425 casos em 24 horas. Por sua vez, 31.850 pessoas se recuperaram da doença na cidade.

Atualmente são 700 pessoas com o vírus ativo em Rondonópolis, sendo 635 em tratamento domiciliar e 65 hospitalizadas. A taxa de ocupação das UTIs para Covid caiu para 55%, com 27 vagas disponíveis.

A Santa Casa de Rondonópolis está com 10 leitos de UTI disponíveis e o Hospital Regional, com 13 vagas. Já o Hospital Municipal tem quatro leitos de UTI disponíveis. No Hospital Unimed, há duas pessoas em condição de UTI.