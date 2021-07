Durante rondas externas, policiais penais da Penitenciária Major PM Eldo Sá Corrêa (Mata Grande), em Rondonópolis, apreenderam uma mochila contendo materiais ilícitos que seriam transportados para dentro da unidade. A ação ocorreu nesta quinta-feira (15/07).

Os agentes avistaram dois indivíduos em atitudes suspeitas nas imediações da unidade. Ao perceberem os policiais se aproximando, os suspeitos conseguiram fugir e adentrar em uma região de mata. A equipe continuou com as diligências no local, porém eles não foram mais encontrados.