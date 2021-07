O Ministério da Saúde informou ao Estado o envio de 177.250 doses de vacinas da Astrazeneca para a imunização dos grupos prioritários da Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19. As doses chegam em duas remessas: uma às 12h40 e outra às 16h30 desta quinta-feira (15/07), por voos da Azul, no Aeroporto Marechal Rondon, em Várzea Grande.

A vacina Astrazeneca deve ser aplicada como primeira dose em população de fronteira e pessoas de 59 a 55 anos. Para este imunizante, o prazo de aplicação da segunda dose é de até 90 dias.

Imediatamente após a chegada do imunizante, as equipes da Vigilância Estadual trabalharão no recebimento das doses, na conferência da quantidade, na catalogação dos imunizantes, no encaixotamento para distribuição e retirada dos municípios.

A Comissão Intergetores Bipartite (CIB) ainda não definiu quanto cada município vai receber dessa nova remessa.

Até o momento, Mato Grosso já recebeu 2.120.000 doses de imunizantes contra a Covid-19.