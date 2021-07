O Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso (Coren-MT) informou a morte da técnica de enfermagem Suellen Cristina Fernandes de Jesus, de 35 anos, em Rondonópolis.

A profissional foi a óbito nesta quarta-feira (14), na própria residência. A causa da morte ainda não foi revelada.

Suellen foi inscrita no Coren-MT em 2019. Trabalhou na UTI pediátrica do Hospital Santa Casa de Rondonópolis e, atualmente, trabalhava na UTI 2 Covid-19, do Hospital Regional.