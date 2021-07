As canaletas metálicas que foram instaladas pelo poder público em 2019 em alguns cruzamentos de Rondonópolis estão todas quebradas ou danificadas. Ao passar pelas estruturas, fortes estalos podem ser percebidos devido ao problema. Agora o Município terá de gastar mais dinheiro para fazer as substituições.

As canaletas metálicas foram colocadas como forma de corrigir os problemas nas canaletas antigas que causavam muitas reclamações por parte dos motoristas em função dos solavancos causados nos veículos ao passar pelos locais. Contudo, as estruturas metálicas não aguentaram o grande fluxo de veículos.

As soldas da chapa de aço galvanizado se quebraram em vários pontos, fazendo com que partes das estruturas começassem a soltar ou entortassem por completo. O problema pode ser atestado, por exemplo, nos cruzamentos da Rua Dom Pedro II com a Avenida Bandeirantes, da Rua Dom Pedro II com a Avenida Tiradentes e da Rua Rio Branco com a Avenida Marechal Dutra.

Diante do problema que era perceptível desde a instalação das estruturas metálicas, correções em outras canaletas já foram feitas posteriormente com outras técnicas. Um exemplo ocorreu no cruzamento da Rua Rio Branco com a Avenida Cuiabá, no Centro, onde a estrutura anterior foi retirada e uma nova concretagem foi realizada para nivelar o pavimento e escoar as águas pluviais – sem uso de estrutura metálica.

Vale destacar que, mesmo com muitas intervenções realizadas no quadrilátero central, ainda restaram inúmeros cruzamentos na região central com grandes desníveis junto às canaletas.