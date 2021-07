O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) fez um alerta de grande perigo em função da baixa umidade do ar em Rondonópolis e região nesta quarta-feira (14/7). Além de Rondonópolis, devem tomar cuidados os moradores do norte e centro de Mato Grosso do Sul, sudoeste de Goiás, norte e noroeste de São Paulo e sul e sudeste de Mato Grosso.