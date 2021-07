Com a chegada de quase cinco mil doses na manhã de hoje (14), a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) retoma a vacinação contra Covid para a população em geral. Amanhã (15) é o dia reservado para pessoas que têm 37 anos tomarem a primeira dose do imunizante e, na sexta-feira (16), o público contemplado é o de quem está com 36.

Essas duas faixas etárias podem escolher entre os horários e locais disponíveis, que são os ESFs André Maggi, Padre Rodolfo e Pedra 90 e a Universidade de Cuiabá (Unic) Ary Coelho, das 8h às 11 horas e das 13h às 16h30 e, também, a Central de Vacinação Altamirando de Araújo Miranda, o Corujão – que fica anexo à SMS – das 12h às 22 horas.

Também os profissionais da educação que estejam com idade acima de 18 anos vão ser vacinados com a primeira aplicação ainda nesta semana. Para essa categoria, a proteção vai estar disponível tanto na quinta-feira quanto na sexta-feira, na Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), das 8h às 11 horas ou das 13h às 16h30.

Quando for receber o imunizante, o indivíduo deve apresentar carteirinha de vacinação e documento de identificação com foto e usar máscara.