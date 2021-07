Além do fechamento há meses, a falta de revitalização no Horto Florestal, na Vila Goulart, vem sendo alvo de constantes reclamações por parte dos usuários. A insatisfação é que, apesar de ser uma das áreas de lazer mais frequentadas por famílias rondonopolitanas, não recebe investimentos à altura do poder público.

“Além de ser uma das maravilhas de nossa cidade, o Horto encontra-se abandonado. Eu, como outras famílias, sempre visitava esse local. Hoje se encontra sem manutenção, se acabando com o tempo. Rondonópolis, uma das cidades mais produtivas, não pode aceitar o que vem acontecendo”, externou ao A TRIBUNA o engenheiro em segurança do trabalho Dorivan Souza.

Várias estruturas estão danificadas ou quebradas no Horto Florestal, como é o caso do balanço do parquinho, há anos nessa situação e que até hoje não recebeu nenhuma atenção dos responsáveis. Ainda no parquinho outra estrutura que serve de atração para as crianças está quebrada, sendo uma espécie de ponte de madeira.

“Quando estava aberto no passado, as portas dos banheiros estavam quebradas, bebedouros com torneiras com vazamentos. Um dos locais que temos na cidade para a família merece mais cuidados e investimentos. Já que está fechado tanto tempo, cadê as manutenções e reformas, entre outras, no local?”, questionou Dorivan.

À noite, a falta de luminárias nas calçadas do entorno do Horto Florestal são outro problema. Apesar de ser bastante utilizado nesse período, grande parte do passeio público não tem iluminação pública, gerando insegurança entre os usuários.

Sobre a situação do Horto, o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Rondonópolis (IPPUR) informou que está iniciando a elaboração de um projeto para revitalização do recinto, porém ainda não há previsão para conclusão do projeto e início de obras.