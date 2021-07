O número de novos casos do novo coronavírus voltou a aumentar nas últimas 24 horas em Rondonópolis após muitos dias com baixas evoluções no número de infecções. O Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde registrou 96 casos de Covid-19 nesta quarta-feira (14), saindo 33.249 casos para 33.345 casos.

Conforme o novo Boletim Epidemiológico, Rondonópolis teve mais duas mortes em decorrência do novo coronavírus. Antes eram 873 vítimas fatais e agora são 875 vítimas fatais desde o começo da pandemia. Por sua vez, 31.804 pessoas se recuperaram da doença na cidade.

A taxa de ocupação das UTIs continua fora do patamar crítico – abaixo dos 70%. A Santa Casa de Rondonópolis está com 7 leitos de UTI disponíveis. Já o número de leitos disponíveis na UTI do Hospital Regional subiu para 13.

Dentre os dez municípios com maior número de casos de Covid-19 estão: Cuiabá (96.195), Rondonópolis (33.345), Várzea Grande (31.589), Sinop (22.618), Sorriso (16.418), Tangará da Serra (15.984), Lucas do Rio Verde (14.186), Primavera do Leste (12.067), Cáceres (10.215) e Barra do Garças (9.124).