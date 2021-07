A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) iniciou nesta terça-feira (13/07) a entrega de sonda multiparamétrica para as unidades regionais. O primeiro município a receber foi Rondonópolis e nesta quinta-feira (15/07) Barra do Garças receberá o equipamento. A sonda irá auxiliar na investigação de alterações na qualidade da água superficial, denúncias de poluição e mortandade de peixes.

A sonda multiparamétrica HANNA HI9829 faz medições em águas superficiais, subterrâneas e potável dos parâmetros pH, condutividade, oxigênio dissolvido, turbidez e temperatura da água. Foi adquirida com TAC firmado com o MPE.

“O uso é importante porque as demandas que envolvem denúncias de poluição dos recursos hídricos e mortandade de peixes poderão ter a sua investigação iniciada com maior celeridade permitindo chegar ao fenômeno com a rapidez necessária para determinar a causa, o que é essencial para responsabilizar os infratores”, explicou o coordenador de monitoramento da qualidade ambiental da Sema, Sergio Figueiredo.

A equipe técnica da Sema realiza uma capacitação com servidores das regionais e membros dos CBHs para o manuseio e coleta de amostras.

A entrega é feita pela Superintendência de Recursos Hídricos, Coordenadoria de Monitoramento da Água e do Ar e a Gerência de Fomento e Apoio aos Comitês de Bacias Hidrográficas da Sema.