Mais um traficante foi preso pela Polícia Civil, no final da tarde de terça-feira (13/07) em Rondonópolis, durante investigação da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) do município, visando o combate a criminalidade na região.

O suspeito de 19 anos foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, após ser surpreendido com várias porções de maconha, dinheiro, balança de precisão e anotações referentes a venda ilícita.

Os policiais civis realizavam diligências quando identificaram o jovem responsável por armazenar e comercializar entorpecentes nas proximidades da localidade Pasto do Alfredo de Castro, razão pela qual o mesmo passou a ser investigado.

Durante monitoramento a equipe visualizou o suspeito na frente da sua residência em atitude suspeita. Ato contínuo foi feita a abordagem do rapaz que esboçou bastante nervosismo, e em seu bolso foi encontrada uma porção de maconha e dinheiro trocado.

No quintal da casa havia um local com algumas ferramentas, onde foi apreendida uma balança de precisão, outras porções da mesma substância que estavam dentro de uma garrafa térmica, e ainda perto do tanque havia uma sacola com mais porções de maconha.

No quarto do suspeito foi localizada uma folha com anotações que aparentam ser sobre o comércio de entorpecentes, além de R$ 370 em dinheiro.

Após o flagrante o suspeito foi conduzido junto com material apreendido até a Derf de Rondonópolis, interrogado e autuado por tráfico de drogas. Após a confecção dos autos, o preso foi apresentado e colocado à disposição da Justiça.