A Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) convocou os deputados para sessão ordinária, na próxima segunda-feira (19), às 9 horas, para promover a limpeza da pauta. Na ordem do dia, seis projetos para votação, dentre eles, o Projeto de Lei 600/21, que destina recursos para os hospitais filantrópicos, como a Santa Casa de Rondonópolis, conforme a Mensagem 113/21, que altera o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso – FEEF.

De acordo com o ato de convocação, sessões subsequentes poderão ser realizadas. O primeiro-secretário da ALMT, deputado Eduardo Botelho (DEM) defendeu a importância da sessão, que também deve apreciar a segunda votação do Projeto de Lei 557/21, que institui o Programa Alfabetiza MT, o Prêmio Educa MT e a Inclusão Digital, em regime de colaboração com os municípios mato-grossenses, e dá outras providências; e o Projeto de Lei 602/21, que dispõe sobre a criação e a concessão de auxílio emergencial com recursos do Estado à pessoa economicamente vulnerabilizada em decorrência da emergência de saúde pública de importância internacional causada pela infecção do coronavírus.

Inicialmente, o PL 600 teve bastante polêmica, pois propunha reduzir os recursos destinados aos filantrópicos. “Definimos que vamos fazer uma sessão na próxima segunda-feira para encerrar o projeto dos filantrópicos que é muito importante e estou à frente dessa luta, dessa defesa. Também do projeto Ser Família e o Alfabetiza”, destacou Botelho, após reunião, ontem (13), com o governador Mauro Mendes (DEM), no Palácio Paiaguás, onde os parlamentares debateram sobre os projetos.

O FEEF garante cerca de R$ 40 milhões em recursos aos hospitais do estado, como o Hospital Geral, do Câncer, Santa Helena, Hospital da Visão e Santa Casa de Rondonópolis. Atualmente existem várias emendas ao PL 600, corrigindo a proposta do governo e o substitutivo apresentado por lideranças partidárias, mantendo a contribuição de todos os setores econômicos que já contribuem com o FEEF, além de manter 100% da arrecadação na Saúde, destinando os recursos para o Fundo Estadual de Saúde, sendo 80% para os hospitais filantrópicos e 20% para os municípios.