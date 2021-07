A mudança no intervalo de aplicação surgiu diante da preocupação com a chegada da variante indiana ao Brasil. Com ameaça de novas variantes, segundo especialistas, é importante que o país avance no percentual de pessoas com segunda dose. Estados como Pernambuco, Acre, Tocantins, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Piauí, Santa Catarina e o Distrito Federal reduziram o intervalo para 45 a 70 dias.