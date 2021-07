Conforme o Boletim Epidemiológico, Rondonópolis teve 60 novos casos de pessoas infectadas com o novo coronavírus em 24 horas, saindo de 33.189 infecções para 33.249 infecções. Com isso, a evolução de casos da doença na cidade vem diminuindo o ritmo.

Desde o começo da pandemia, 31.765 pessoas já se recuperaram da Covid-19 em Rondonópolis. No momento, há 611 casos ativos da doença na cidade, sendo 542 pessoas em tratamento domiciliar e 69 hospitalizadas.

A taxa de ocupação das UTIs de Covid-19 da rede pública ficou em 66,7%, com 20 vagas disponíveis. A taxa de ocupação da UTI do Hospital Municipal, no entanto, ainda preocupa, com 9 internações e apenas uma vaga.