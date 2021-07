Em operação na Penitenciária da Mata Grande, em Rondonópolis, policias penais fizeram um pente fino no raio III inferior esquerdo e superior esquerdo e recolheram 13 celulares, 10 fones de ouvido, duas porções médias de substância aparentando ser maconha, sete carregadores e um chip de celular.

Batizada de “Xeque-Mate”, a ação foi iniciada por volta das 5 horas da manhã e terminou às 16 horas de hoje e envolveu servidores do expediente, plantões Bravo e Charlie, além de policiais penais do Grupo de Intervenção Rápida (GIR).

“A operação ocorreu na mais perfeita ordem, não havendo qualquer alteração ou incidente com recuperandos. Agradecemos e parabenizamos todos aqueles que participaram. O sucesso desta operação e as apreensões são fruto do esforço e compromisso dos nossos profissionais”, destacou o diretor da unidade Ailton Ferreira.