O suspeito de 26 anos foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, após ser descoberto com a expressiva quantidade de entorpecente, em uma residência no bairro Jardim Mirassol.

As investigações iniciaram há alguns meses, quando os policiais civis da Derf Rondonópolis receberam informações de uma pessoa que atuante com o tráfico, responsável por abastecer determinadas regiões, controlar as vendas ilícitas, receber dinheiro e contabilizar ganhos e perdas relativas à prática criminosa.

Nas diligências para apurar os fatos, foi identificado que o investigado “rodava” a noite toda abastecendo pontos de droga, utilizando uma moto Titan para fazer as entregas. Também foi descoberto que o mesmo receberia uma quantidade considerável de droga e armazenaria em sua casa.

Com base nas informações, os policiais passaram a monitorar a casa do suspeito, e na manhã desta segunda-feira (12), receberam denúncia que o investigado estaria no imóvel preparando o entorpecente.

No local, os policiais civis localizaram duas bolsas onde a droga estava, uma debaixo da caixa d’água e a outra dentro de um quarto aos fundos da residência. Porém no momento o suspeito não estava na residência. Ao todo foram encontrados 20 tijolos de maconha, pesando mais de 10 quilos.

Os policiais permaneceram em vigilância aguardando a chegada do suspeito, que de imediato confessou que o entorpecente era de sua propriedade. Com ele, foi encontrado R$ 800 em dinheiro, e mais uma peça de maconha.

Diante do flagrante o jovem foi encaminhado até a Derf de Rondonópolis junto com a droga, onde foi interrogado e confessou que adquiriu os mais de 10 quilos de maconha pelo valor de R$ 5 mil, e distribuiria para as “bocas de fumo” na cidade.

O conduzido foi autuado por tráfico de drogas e posteriormente colocado à disposição da Justiça.