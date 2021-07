Depois de conquista da medalha de ouro no salto em altura na última etapa do Campeonato Sul-Americano Sub-20 de Atletismo ocorrido em Lima, no Peru, neste fim de semana, a atleta rondonopolitana Arielly Kailayne Rodrigues deve chegar a Rondonópolis somente na quinta-feira (15) e na sexta-feira (16) embarca para Cuiabá, onde disputa o Campeonato Estadual Sub-18 e Sub-23 de Atletismo.

O ouro conquistado no sábado (10) é uma das mais importantes vitórias da atleta, que foi revelada em um projeto social da Associação de Atletismo de Rondonópolis e da Escola Domingos Aparecido dos Santos.

Na disputa, Arielly atingiu a marca de 1,79 metros no salto em altura e venceu a uruguaia Gil Silvina e a atleta da Argentina, Dura Joaquina, que alcançaram 1,73 metros e terminaram empatadas na segunda colocação.

O treinador José Elias, que acompanha a atleta desde quando foi revelada no esporte, informou ontem (12) ao A TRIBUNA que a delegação brasileira, da qual ele e Arielly fazem parte, continua na capital do Peru e aguarda resultados de novos exames da Covid-19 para poder embargar de volta ao Brasil. Inicialmente, a delegação deveria retornar ao país ontem, mas o voo acabou barrado em função da pandemia.